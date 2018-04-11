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مقتل جندي أممي وإصابة 8 آخرين في مواجهات مسلحة في بانغي

التاريخ : 11-04-2018 - 10:21:00 صباحاً
قتل جندي من القبعات الزرق وأصيب ثمانية آخرون في مواجهات اندلعت عصر الثلاثاء في بانغي بين قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومسلحين في ميليشيات تطلق على نفسها "قوات الدفاع الذاتي"، كما افاد وكالة فرانس برس مصدر امني.
وقال المصدر ان المواجهات المسلحة التي دارت في حي "بي كاي 45" في العاصمة أسفرت ايضا عن اصابة ما لا يقل عن 46 مدنيا بجروح بينهم 44 تولت علاجهم "أطباء بلا حدود"، كما افاد مسؤول في المنظمة الانسانية فرانس برس.
اما الجريحان الباقيان فنقلا الى مستشفى الاطفال في بانغي، بحسب ما اعلن مسؤول في المستشفى.
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