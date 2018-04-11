زاكربرغ يعتذر أمام الكونغرس تاركا أسئلة من دون أجوبة

نيويورك 11-4-2018م ( ا ف ب )- إعتذر رئيس مجلس ادارة "فيسبوك" مارك زاكربرغ الثلاثاء امام مجلس الشيوخ في إطار الفضائح التي تهز شبكة التواصل الاجتماعي هذه تاركا بعض الاسئلة من دون اجوبة، على ان يرد مجددا الاربعاء على اسئلة البرلمانيين الاميركيين.

وخلال مثوله الاول الذي كان ينتظر بترقب شديد واجه زاكربرغ على مدى خمس ساعات اسئلة كثيرة طرحها اعضاء مجلس الشيوخ حول ادارته لمشكلة سوء استخدام منصته ولمسألة حماية البيانات الشخصية وصولا الى التلاعب السياسي .

وقدم زاكربرغ الذي ارتدى بزة قاتمة اللون وربطة عنق زرقاء اعتذاراته الشخصية لانه لم يدرك بسرعة الى اي حد يمكن التلاعب بشبكة "فيسبوك". وقال "هذا خطأي. وانا آسف على ذلك".

واضاف "نحتاج الى وقت لانجاز كل التغييرات الضرورية" للحد من سوء استخدام الشبكة معددا الاجراءات المتخذة والتي ستتخذ لتصحيح المسار .

وقال من جهة اخرى ان مجموعته "تعمل" مع المدعي العام الخاص روبرت مولر الذي يعتبر ان الانترنت ولا سيما "فيسبوك" شكلتا منصة لعملية دعائية واسعة النطاق مصدرها روسيا خلال الحملة الرئاسية الاميركية في العام 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب.

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