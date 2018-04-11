حزب الوطن يرحب بقرار رئيس الجمهورية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

الخرطوم 11-4-2018م (سونا)-رحب حزب الوطن برئاسة اللواء م عمران يحيى وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمثابة خطوة على الطريق الصحيح فضلا عن أنه يأتي تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد الحزب تمسكه بالمضي قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها الضامن الوحيد لمواجهة التحديات التي تجابه البلاد سياسيا واقتصاديا.

وطالب عبد العزيز النور الأمين العام والناطق الرسمي باسم حزب الوطن في تصريح لـ(سونا) بضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات الحوار الوطني والسعي نحو لم الشمل بين جميع الفرقاء وصولا إلى وطن يسع الجميع، مبينا أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني ستفضي إلى استكمال مسيرة الوفاق الوطني وتحقيق الاستقرار والتراضي السياسي، وقال إن الالتزام بتنفيذ مقررات الحوار الوطني يعد صمام أمان البلاد، داعيا إلى ضرورة السعي الجاد لإقناع الممانعيين من القوى السياسية والحركات المسلحة للالتحاق بالوثيقة الوطنية بغية الوصول إلى دستور دائم يحقق دولة العدالة وحكم القانون ورفاهية الشعب.



