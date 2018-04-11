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أخبار محلية - سياسية

فاطمة أبو قرجة وكيلاً لنقيب المحاميين بالجزيرة

التاريخ : 11-04-2018 - 11:42:00 صباحاً
مدني 11-4-2018م (سونا) -أصدر الأستاذ عثمان محمد الشريف نقيب المحاميين السودانيين قرارا بتعيين الأستاذة فاطمة عبد الرحمن أبو قرجه وكيلاً لنقيب المحامين بولاية الجزيرة (مدني) وإنهاء .تكليف الأستاذ .عثمان محمد الحسن وكيل النقيب السابق
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