البشير يمنح سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم وسام النيلين من الطبقة الأولى

الخرطوم 11-4-2018م (سونا) -منح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير السفير محمود كان سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديرا لجهود الاتحاد الإفريقي في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالبلاد.

وأكد كان في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم أن الاتحاد الإفريقي سيظل داعما للسودان حتى يتجاوز كافة تحدياته باعتباره دولة فاعلة في الاتحاد الإفريقي وإيمانا منه بأن الحلول يجب أن تكون في الإطار الوطني والإفريقي، واصفا المشاكل التي يواجهها السودان بالعابرة .

وقال نحن واثقون من قدرة السودانيين على حل كافة مشاكلهم وأن السودان سيستمر في صنع السلام والاستقرار .

وأعرب عن رضا الاتحاد الإفريقي عن رفع العقوبات الاقتصادية الجائرة عن السودان .

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