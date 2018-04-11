الساعة الآن اليوم آخر تحديث 04:11:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يمنح سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم وسام النيلين من الطبقة الأولى

التاريخ : 11-04-2018 - 12:18:00 مساءً
الخرطوم 11-4-2018م (سونا) -منح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير السفير محمود كان سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديرا لجهود الاتحاد الإفريقي في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالبلاد.
وأكد كان في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم أن الاتحاد الإفريقي سيظل داعما للسودان حتى يتجاوز كافة تحدياته باعتباره دولة فاعلة في الاتحاد الإفريقي وإيمانا منه بأن الحلول يجب أن تكون في الإطار الوطني والإفريقي، واصفا المشاكل التي يواجهها السودان بالعابرة .
وقال نحن واثقون من قدرة السودانيين على حل كافة مشاكلهم وأن السودان سيستمر في صنع السلام والاستقرار .
وأعرب عن رضا الاتحاد الإفريقي عن رفع العقوبات الاقتصادية الجائرة عن السودان .
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء