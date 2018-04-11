والي النيل الأزرق يشهد تكريم الدفاع الشعبي للجنة العليا للتعبئة والاستنفار

الدمازين 11-4-2018م( سونا)- شهد الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق الاحتفال الذي نظمته منسقية الدفاع الشعبي لتكريم اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بمناسبه إحراز الولاية المركز الأول في الأداء والتعبئة بمشاركة الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية وقائد الفرقة الرابعة مشاة ومممثل المركز العام للدفاع الشعبي الأستاذ عبد الرحيم النذير مسؤول شؤون الولايات.

ولدى مخاطبته الاحتفال حيا والي ولاية النيل الأزرق الدفاع الشعبي، معربا عن شكره وتقديره لقيادة الفرقة الرابعة مشاة التي ظلت تمثل السند والعضد للدفاع الشعبي ومستوى التعاون والتنسيق والمصالح المشتركة لخدمة السودان وسد جميع الثغرات.

وثمن يس مساهمات كافة قطاعات المجتمع وإسنادها للدفاع الشعبي. وجدد العهد بأن تمضي مسيرة الدفاع الشعبي إلى غاياتها المنشودة، وامتدح مساهمة الدفاع الشعبي مع القوات المسلحة في تأمين الموسم الزراعي.

وحيا الأستاذ سراج حمد عطا المنان العاملين بالخدمة المدنية كافة واستجابتهم لنداء الجهاد، وقال إن هذا التكريم يعد تكريما لكافة قطاعات المجتمع بالولاية باعتبارهم أساس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار.

وأعرب عن شكره للدفاع الشعبي المركز العام لاإشادتهم بأداء الدفاع الشعبي بولاية النيل الأزرق وهذا فخر وعز لنا، مؤكدا أن التكريم يعتبر تحدٍ جديد للمحافظة على التميز والريادة ببذل مزيد من الجهود .

ورحب اللواء الركن د. إبراهيم محمد عبد الرحيم بالوفد المركزي للدفاع الشعبي، مبينا أن تكريم اللجنة العليا يعتبر تكريم لكافة الولاية . وجدد دعمهم المتواصل لقوات الدفاع الشعبي .

الأستاذ عبد الرحيم النذير ممثل الدفاع الشعبي بالمركز ثمن مجاهدات منسوبي الدفاع الشعبي بالولاية وقدم التهنئة لحكومة الولاية، مؤكدا أن ولاية النيل الأزرق ظلت محافظة على المركز لعامين على التوالي وأن هذا النجاح لم يتحقق اإلا بوقفة ودعم حكومة الولاية واللجنة العليا للتعبئة والاستنفار .

وأكد الأستاذ عاطف يوسف البشير منسق الدفاع الشعبي بالولاية أن النجاح جاء وفق خطة استراتيجيه منذ العام السابق والتحدي في تنفيذها ونحن الآن نجني ثماره، وأشاد عاطف بالدعم السخي لوالي الولاية وإسناده المتواصل لقوات الدفاع الشعبي ودعمه للمشاريع الاستيعابية والإنتاجية، معربا عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأبية حامية الثغور التي لم تبخل عليهم وقاسمتهم حتى الزاد، كاشفا أن الدفاع الشعبي بصدد إنشاء قوات بحرية خلال العام الجاري.