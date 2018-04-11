تشريعي النيل الازرق يجدد التزامه بتمثيل الإرادة الشعبية لمواطني الولاية

الدمازين 11-4-2018م( سونا) - جدد الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي التزامهم بتمثيل الإرادة الشعبية لمواطني الولاية والقيام بوظائف التشريع والرقابة والمحاسبية بكل صدق وشفافية والتطلع لدورة برلمانية تتسم بالتداول الشوري حول الخيارات الوطنية المتصلة بالاهداف العليا للبلاد وولاية النيل الازرق علي وجه الخصوص.

وحيا سراج جماهير الولاية لوقفتها القوية خلف القيادة السياسية مؤكدا ان التحديات والاستهداف لا يزيد الشعب الا قوة وصلابة وامتدح الادوار المتعاظمة لرجال الادارة الاهلية علي امتداد ربوع الولاية وجهودهم المقدرة في الحفاظ علي وحدة البلاد وتقوية النسيج الاجتماعي والدور الرائد للقوات المسلحة وهي تؤدي واجبها علي اكمل وجه في حماية الارض والزود عنه بالاضافة لمساهمات القوات النظامية الاخري