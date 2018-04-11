البيان الختامي لزيارة نائب الرئيس الكيني للسودان

الخرطوم 11-4-2018م (سونا) - تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من النائب الاول رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح زار نائب الرئيس الكيني السيد وليام روتو السودان خلال الفترة من 9 الى 11 من ابريل الجاري رافقه خلالها وفد رفيع المستوى وعقد الجانبان مباحثات شملت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ناقش الجانبان القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك وأكدا علي اهمية الفهم المشترك لهذه القصايا والتنسيق السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة الاقليمية والقارة الافريقية.

أشار النائبان إلى المرجعيات والأطر الموجودة مسبقا المتمثلة في اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين والتي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وضمان تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة وبالتالي تعويز التعاون الثنائي.

اتفق الجانبان على العمل على تبادل التجارب بين البلدين فيما يلي ابتكار الحلول المحلية للتعامل مع مشكلات الاقليم واخذا علما بالتجربة السودانية المتمثلة في الحوار الوطني والممارسة الديمقراطية في كينيا

كما اتفق الجانبان علي التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة في الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب .

هذا وناقش الجانبان الأوضاع في الاقليم وأبديا استعدادهما للعمل معا لضمان حلول مستدامة.





