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أخبار محلية - سياسية

تعيين البروفيسور عبد الرحيم علي محمد رئيساً لمجمع الفقه الإسلامي

التاريخ : 11-04-2018 - 01:53:00 مساءً
الخرطوم 11-4-2018م ( سونا ) - أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم الأربعاء قرارا جمهوريا بتعيين البروفيسور عبد الرحيم علي محمد رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي.
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