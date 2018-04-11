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أخبار محلية - سياسية
تعيين البروفيسور عبد الرحيم علي محمد رئيساً لمجمع الفقه الإسلامي
التاريخ :
11-04-2018 - 01:53:00 مساءً
الخرطوم 11-4-2018م ( سونا ) - أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم الأربعاء قرارا جمهوريا بتعيين البروفيسور عبد الرحيم علي محمد رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي.
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