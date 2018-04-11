بكري يؤكد حرص السودان على العمل سويا مع الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار في الإقليم

الخرطوم 11-4-2018م ( سونا) - أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص السودان على العمل سويا مع الإتحاد الافريقي ومنظماته لتحقيق .الإستقرار في الاقليم خاصة في دولتي جنوب السودان والصومال.

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع نائب الرئيس الكيني وليام روتو في ختام المباحثات السودانية الكينية بالقصر الجمهوري اليوم ، قال " نحن وكينيا كدول اعضاء في الانحاد الافريقي نركز على التعاون لإحلال السلام والاستقرار في كافة دول الاقليم وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار النائب الأول إلى أزلية العلاقات التجارية بين كينيا والسودان لافتا إلى أن قيمة التبادل التجاري وصلت 240 مليون دولار في العام 2010م وقال سنعمل معا على تطويرها بما يحقق المكاسب الاقتصادية للبلدين.

وأوضح النائب الأول أن الأهداف التي من اجلها تم تكوين الاتحاد الافريقي لم يتم تنفيذها كلها نسبة للصراعات التي شهدتها افريقيا إلا ان هناك إرادة وصحوة افريقية حقيقية وانفتاحا على العالم لتعزيز استغلال موارد القارة لتحقيق النمو والازدهار لدولها.