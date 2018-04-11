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أخبار محلية - سياسية

حزب تحرير السودان الأم يشيد بقرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

التاريخ : 11-04-2018 - 02:28:00 مساءً
الخرطوم 11-4 -2018 م ( سونا)- أشاد حزب تحريرالسودان الأم بقرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الامر الذى يعزز روح الوفاق الوطني.
وقال الأمين العام للحزب محمد حسين اسحق في تصريح (لسونا) إن هذا القرار يزرع الثقة بين كل المكونات الوطنية بأن هناك إرادة قوية من الدولة وعلى رأسها المشير البشير رئيس الجمهورية بأن وحدة الصف الوطني هي الضامن الوحيد للوصول بالبلاد إلى بر الأمان .
وأشاد اسحق بقرار رئيس الجمهورية بوقف إطلاق النار توطئة للوصول إلى اتفاق مع الحركات المسلحة يفضي إلى إنهاء الحرب ووقف الاحتراب والاقتتال، داعيا كل القوى والاحزاب السياسية الى الالتفاف حول الثوابت الوطنية كما دعا حاملي السلاح الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بأن الحل السلمي هو الأفضل وأن الحرب دائما ليس فيها منتصر خاصة بين أبناء الوطن الواحد.
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