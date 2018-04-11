نائب الرئيس الكيني يؤكد أهمية تضافر جهود دول الإقليم لدفع عملية السلام بالصومال وجنوب السودان

الخرطوم 11-4-2018 م ( سونا) - أمن نائب الرئيس الكيني وليام روتو على أهمية تضافر جهود دول الإقليم من أجل دفع عملية السلام والاستقرار بدولتي الصومال وجنوب السودان.

وأشار سيادته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع النائب الأول لرئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم في ختام المباحثات السودانية الكينية، إلى أن كينيا والسودان سيعملان معا لايجاد حلول للوضع الإنساني في جنوب السودان الذي يدعو للقلق في إطار الايقاد لافتا إلى أهمية دعم تنفيذ قرارات الإيقاد في هذا الصدد.

وأبان الرئيس الكيني أن العمل الثنائي وفي إطار الكوميسا من شأنه تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاستثمار بين البلدين.

وقال إن على الدول الإفريقية العمل على دعم بعضها البعض لتحقيق أهداف الاتحاد الافريقي ومنظماته وتسهيل حركة مواطنيها بما يطور التجارة وأعمال القطاع الخاص بينها.

وأضاف، نحن كقادة أفارقة كونا كتلا إقتصادية مواكبة لما يجري في العالم وأن المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها خلقها المستعمر.

وأعلن عن توجيه الدعوة للنائب الأول لزيارة كينيا لاستكمال ما تبقى من رؤى لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.