ترامب: سنضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية

أبوظبي 11-4-2018م ( سكاي نيوز عربية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن إدارته ستوجه ضربة إلى سوريا باستخدام "صواريخ جديدة وذكية".

وأضاف ترامب أن "على روسيا الاستعداد للصواريخ القادمة إلى سوريا"، مؤكدا أن "موسكو يجب ألا تكون شريكا لحيوان (الرئيس السوري بشار الأسد) الذي يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك الفعل".

وتحدى ترامب في تغريدته روسيا قائلا: "روسيا تتعهد بإسقاط أي وجميع الصواريخ التي ستطلق على سوريا، فلتستعدي إذن يا روسيا! لأنها (الصواريخ) القادمة ستكون جديدة وذكية".

وحذر الكرملين، الأربعاء، من أي تحركات في سوريا يمكن أن تتسبب بـ"زعزعة" الوضع في المنطقة، وسط تهديدات دول غربية عدة بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري على إثر الهجوم بالكيماوي في مدينة دوما السبت الماضي.

وتعهدت واشنطن برد "قوي" على الهجوم في دوما، وأسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، وفق منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة).

واستخدمت روسيا، الثلاثاء، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشكيل لجنة لتحديد منفذي الهجوم بالغازات السامة على دوما.

