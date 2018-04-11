مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور: مناطق العودة تشهد استقراراً أمنياً كبيراً

الخرطوم 10-4-2018م(سونا)- أكد الأستاذ تاج الدين إبراهيم مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور أن مناطق العودة الطوعية بولايات دارفور تشهد استقرارا امنيا كبيرا نتيجة لحملات جمع السلاح.

وأشار إلى أن هناك ازديادا في عدد العائدين في كثير من مناطق العودة كما أن هناك تسارعا في وتيرة العودة الطوعية وتقديم طلبات العودة من المعسكرات إلى مكاتب المفوضية.

وأشار تاج الدين في حواره مع وكالة السودان للأنباء- ينشر لاحقا- إلى أن إحصائيات العودة للنازحين في مناطق العودة غير ثابتة نتيجة لحركة النزوح واللجوء والعودة الطوعية، مشيرا إلى أن هناك 739 قرية للعودة الطوعية بإقليم دارفور وأن عدد العائدين إلى تلك القرى بلغ 273800 أسرة نازحة و 31009 أسرة لاجئة على مستوى ولايات دارفور الخمسة.

وقال في سؤال عن جدوى وجود اليوناميد في دارفور إن الغرض من وجود اليوناميد هو دعم تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور ولتوفير الحماية لمعسكرات النازحين وإنه بعد انتهاء التمرد في دارفور واتساع رقعة الأمن والاستقرار في دارفور إن مهمة اليوناميد انتهت، مناشدا المجتمع الدولي أن تحول المبالغ التي كانت تنفق لقوات حفظ السلام إلى مشاريع الاستقرار وسبل كسب العيش للعائدين إلى قراهم الأصلية.