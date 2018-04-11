وزير الدفاع يدشن عمليات القلب المفتوحة



الخرطوم 11 - 2018 م ( سونا) - دشن الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع، صباح اليوم، عمليات جراحة القلب المفتوح بمستشفى علياء التخصصي بأم درمان، حيث أجريت أول أربع عمليات في هذا القسم بإشراف البروفسور عبد الله عشميق والدكتور سعد صباحي ، حيث تكللت جميع العمليات بالنجاح الباهر بفضل التجهيزات الفنية المتقدمة والطاقم الطبي المؤهل المكون من خبرات سودانية خالصة وجدت الإشادة من البروفسور عشميق أخصائي جراحة القلب والشرايين الذي قدم من المملكة المتحدة لهذا الغرض .

من جانبه أوضح الفريق طبيب خاطر محمد طوباي مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية إن افتتاح قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفي علياء يعد إضافة حقيقية ونوعية تضاف الى القسم الموجود بمستشفى السودان للقلب بهدف توفير الخدمات العلاجية لأفراد القوات المسلحة وكافة المواطنين عبر توطين العلاج بالداخل وخفض تكاليفه عبر توفير التقنية الحديثة ، وإستقطاب الكفاءات الوطنية ذات السمعة والخبرة العالمية، مشيراً إلى قسم ثالث سوف يتم إفتتاحه قريباً بمدينة بحري ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة التي تمضي فى هذا الشأن على قدم وساق برعاية السيد وزير الدفاع .

ف ع