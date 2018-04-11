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أخبار محلية - سياسية

ياسر يوسف يدعو القوى السياسية للمشاركة في إقرار الدستور

التاريخ : 11-04-2018 - 04:04:00 مساءً
الخرطوم 11-4-2018 (سونا) - ناشد الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام القوى السياسية لضرورة الانخراط في العمل السياسي و المشاركة في إقرار الدستور كاستحقاق قانوني مهم، مضيفا أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين جاء استجابة لمناشدات عديدة من القوى السياسية.
وأعلن يوسف في منبر الوزارة الدوري اليوم و الذي استضاف وزير الشباب و الرياضة أن مجلس الوزراء القومي سيعقد جلسة طارئة الأحد المقبل لمناقشة توصيات الحوار الوطني و التعديلات المتنوعة على القوانين و موائمتها مع مخرجات الحوار بجانب استعراض وثيقة السياسات العامة الحاكمة لخطط الحكومة قبل إيداعها منضدة البرلمان.
و تطرق الأستاذ ياسر يوسف لخطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية. وأشار إلىن حديثه عن دستور دائم يحدد الواحبات و الحقوق ونظام الحكم يأتي ضمن التزامه بتوصيات الحوار الوطني وتوقع سيادته حراكا نشطا للقوى السياسية لإجازة الدستور قبل الانتخابات إذا توافقت عليه هذه القوى.
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