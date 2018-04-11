انعقاد الدورة السابعة لشورى المؤتمر الوطني بمحلية سنار

سنار في 11 -4 -2018 م (سونا) - شرف رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية الأستاذ الضو محمد الماحي والي ولاية سنار افتتاح انعقاد الدورة السابعة لشورى حزب المؤتمر الوطني بمحلية سنار بحضور رئيس حزب المؤتمر الوطني بالمحلية الأستاذ حبيب الله يعقوب معتمد محلية سنار ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالمحلية الأستاذ حبيب عبد القادر ونائب رئيس هيئة الشورى بالمحلية الأستاذ عثمان أحمد الحسن وأعضاء هيئة الشورى بمحلية سنار.

واستعرض الأستاذ حبيب عبد القادر التقرير السياسي، متناولا أداء الحزب خلال الفترة السابقة و مشاركته في القضايا القومية والقضايا التي تمس المواطن في حياته اليومية وكيفية معالجتها، مطالبا أعضاء الحزب للاستعداد والترتيب لانتخابات المرحلة القادمة 2020م .

من جانبه طالب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية الأستاذ الضو محمد الماحي التمسك بقيم وأهداف الحزب وحصر العضوية، مشيرا إلى أن ولاية سنار تقدم سفر إنجازها في 2020 م ،معددا إنجاز الجهاز التنفيذي في ولايته خاصة في مجال التعليم حيث تم توفير 1000 معلم بجانب الإجلاس والكتاب المدرسي وبرنامج التركيز التنموي ساهم بتوفير 400 فصل دراسي للولاية وفي مجال الصحة تسير حسب الخارطة الصحية المجازة من قبل مجلس الوزراء .

وفي مجال الخدمات لفت إلى الاهتمام بتوفير الكهرباء بتوفير 2000 عمود دعما لاستقرار واستمرار الخدمة بجانب الاهتمام بالطرق والردميات والكباري والترتيب لتكوين المجالس التشريعية للمحليات لتمكين المحليات من أداء دورها التشريعي والرقابي مع الجهاز التنفيذي. وخرج الملتقى بتوصيات أبرزها إكمال شبكة مياة الشرب ومراقبة الأسواق وتكملة الردميات للطرق الداخلية ومواصلة الزيارات الميدانية وإقامة الدورات التدريبية وإنشاء مستشفى للإصابات بجانب الاهتمام بشرائح الطلاب والشباب والمرأة .

