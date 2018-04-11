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أخبار محلية - سياسية

الصادق الهادي: إطلاق سراح المعتقلين يمهد للانتقال السلس من الاحتراب الى السلام

التاريخ : 11-04-2018 - 04:41:00 مساءً
الخرطوم في 11-4-2018(سونا) -
اعتبر الدكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الامة قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين بأنه يهيئ المسرح السياسي نحو الحوار وتعزيز الثقه بين كافة أطراف العملية السياسية في البلاد.
وقال في تعميم صحفي إن القرار من شأنه أن يمهد للانتقال السلس من خانة الاحتراب والمواجهة إلى تحقيق السلام ونبذ الحرب وناشد الحركات الحاملة للسلاح بالعودة إلى حضن الوطن وطرح رؤاها عبر الوسائل الديمقراطية، ودعا إلى ضرورة مقابلة القرار بخطوة مماثلة من الارتياح والعمل على تجسيده دعما للمسيرة الوطنية التي تجمع أبناء السودان على كلمة سواء.
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