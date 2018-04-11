وزير العدل يثمن الأدوار التي قامت بها المرأة السودانية طوال التاريخ

الخرطوم في 11 -4 -2018 م (سونا) - ثمن وزير العدل د . إدريس إبراهيم جميل الأدوار الوطنية الرائدة التي تؤديها المرأة السودانية في جميع المجالات والمحافل الوطنية، معددا كثيرا من الإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات، مشيراً إلى عدد من الرموز التاريخية النسائية أمثال الكنداكات ومهيرة بت عبود ورابحة الكنانية لما قدمنه من دعم خلال مسيرتهن التاريخية الحافلة بالإنجازات والعطاء.

وأكد د جميل خلال مخاطبته اليوم الاحتفال المقام من قبل رابطة المرأة العاملة فرعية وزارة العدل والنائب العام بشرف استقبال وزير العدل وتهنئة وتكريم النائب العام مولانا عمر أحمد محمد بحضور وكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس الرزم والمحامي العام صلاح عبد الله وعدد من المستشارين وقيادات الوزارة أكد أن المرأة السودانية تتمتع بحنكة مهنية ومؤهلات جعلتها تعتلي أعلى المناصب في الدولة، مطالباً بالمضي قدماً في المسيرة الوطنية خاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج لوقفة الجميع والمرأة على وجه الخصوص.

من جهته أشاد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام بالمرأة السودانية العاملة خاصة في المجال القانوني، ووصفها بالدينمو المحرك للعمل القانوني بالبلاد، وشكر سعيها الحثيث في استنهاض الهمم وتكريم وتدعيم الرموز الوطنية ودعمها لمواصلة المسيرة لخدمة البلاد .

