المؤتمر الوطني بالنيل الأبيض يناقش تقارير أداء الحزب للربع الأول من العام 2018

كوستي في 11 -4 -2018 م ( سونا) - عقد المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض بأمانة الحزب بربك اليوم اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر.

وناقش الاجتماع تقارير الأداء ربع السنوي لقطاعات وأمانات الحزب للعام 2018م وأشاد الاجتماع بالعمل الكبير الذي يقوم به قطاع الطلاب وأمانة التزكية، ووجه الاجتماع بضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة مع الاستمرار وتقوية الجوانب الايجابية في العمل الحزبي.

من جهته أشاد الدكتورصديق المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية بمستوي المشاركة الكبيرة من جماهير الحزب في إنجاح زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة للولاية.

وثمن المرير مستوى التنسيق الذي تم بين القوى السياسية بولاية النيل الأبيض ومشاركتها في زيارة الجمهورية وإجماعها على ترشيح الرئيس البشير في انتخابات لـ 2020م وتقديم وثيقة عهد وميثاق من الأحزاب ومديري الجامعات والطرق الصوفية والإدارة الأهلية لمساندة الرئيس.