الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:00:00 PM

أخبار محلية - سياسية

المؤتمر الوطني بالنيل الأبيض يناقش تقارير أداء الحزب للربع الأول من العام 2018

التاريخ : 11-04-2018 - 04:47:00 مساءً
كوستي في 11 -4 -2018 م ( سونا) - عقد المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض بأمانة الحزب بربك اليوم اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر.
وناقش الاجتماع تقارير الأداء ربع السنوي لقطاعات وأمانات الحزب للعام 2018م وأشاد الاجتماع بالعمل الكبير الذي يقوم به قطاع الطلاب وأمانة التزكية، ووجه الاجتماع بضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة مع الاستمرار وتقوية الجوانب الايجابية في العمل الحزبي.
من جهته أشاد الدكتورصديق المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية بمستوي المشاركة الكبيرة من جماهير الحزب في إنجاح زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة للولاية.
وثمن المرير مستوى التنسيق الذي تم بين القوى السياسية بولاية النيل الأبيض ومشاركتها في زيارة الجمهورية وإجماعها على ترشيح الرئيس البشير في انتخابات لـ 2020م وتقديم وثيقة عهد وميثاق من الأحزاب ومديري الجامعات والطرق الصوفية والإدارة الأهلية لمساندة الرئيس.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء