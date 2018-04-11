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أخبار محلية - سياسية

نائب الرئيس الكيني يختتم زيارته إلى البلاد

التاريخ : 11-04-2018 - 05:16:00 مساءً
الخرطوم 11-4-2018م (سونا)- اختتم نائب الرئيس الكيني السيد وليام روتو زيارته إلى البلاد و التي استغرقت ثلاثة أيام أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين بالدولة، كما التقى برئيس الجمهورية .
وقام وليام بزيارة إلى مصنع سك العملة و مصنع سكر كنانة حيث وقف على تجربة السودان في صناعة السكر، واختتم زيارته بعقد جلسة مباحثات و مؤتمر صحفي ظهر اليوم بالقصر الجمهوري، مترئسا الجانب الكيني، فيما ترأس الجانب السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي .
و كان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي و عدد من الوزراء و المسؤولين بالدولة .
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