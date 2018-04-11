حسبو يرأس اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة



الخرطوم 11-4-2018م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة .

واوضح د. أحمد بلال وزير الاعلام في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اللجنة امنت على المضي قدما في انفاذ خطة جمع السلاح واكدت تعويض المواطنين الذين سلموا عرباتهم ذات الدفع الرباعي فورا وان يكون الولاة رأس الرمح في التنفيذ في اللجان الولائية .

وابان بلال أن اللجنة وقفت على الفوائد الكبيرة التي حصدها المواطن نتيجة لجمع السلاح والتي تمثلت في الاستقرار الامني ، انعدام الحوادث الجنائية ،انتهاء النهب والتفلت وتعزيز التواصل الاجتماعي .

واضاف أن الجهود خلال المرحلة القادمة ستتجه الى سد الثغرات ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.

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