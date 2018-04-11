لجنة التشريع بمجلس الولايات تنظم ورشة حول نظام الحكم في الدستور

الخرطوم 11-4-2018 (سونا) - قال الدكتور عمر سليمان رئيس مجلس الولايات ان النظام الفيدرالي تم تطبيقه لمعالجة قضية الحرب، مضيفاً أنه النظام الامثل لحكم السودان.

جاء ذلك خلال الورشة التى نظمتها لجنة التشريع والشئون القانونية والحكم اللامركزي بمجلس الولايات بالتعاون مع ادارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل حول نظام الحكم في الدستور بمجلس الولايات اليوم.

واستعرض بروفيسور ياسين عمر الإمام استاذ القانون العام في الورقة التي قدمها تحت عنوان (العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية) مبدأ الفصل بين السلطات، مضيفاً انه ليس مبدأ قانونيا مثل مبدأ المشروعية ومبدأ حكم القانون وإنما هو مبدأ تمليه الحكمة السياسية بهدف عدم تركيز السلطات في يد واحدة.

وان النظام البرلماني نشأ في إنجلترا حيث خول له بجانب إصدار القوانين حق السؤال، التحقيق، الاستجواب، سحب الثقة، حل البرلمان اذا استحال التعاون وان النظام الرئاسي نشأ في الولايات المتحدة 1787 ولا يجوز للرئيس حل البرلمان ويعطي نائب الرئيس السلطة برئاسة مجلس الشيوخ، وان هنالك النظام المختلط في فرنسا.

وقال ياسين ان دستور 2005 من مساوئه انه ادى الى فصل الجنوب ومن محاسنه انه اوقف الحرب، مشيراً إلى اهمية ان تكون العلاقة واضحة بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى يستمر الحكم، مبيناً اهمية ان تكون بينهما علاقة دستورية ينص عليها الدستور وان يحدد اختصاصات مجلس النواب ومجلس الولايات.

وأشار الأستاذ كمال عمر عضو المجلس الوطني الى شعوره بالاطمئنان للورقة التي قدمت وما حوته من فكر متقدم والتي حملت المصلحة الدستورية وان المناخ السياسي يجب أن يسهم في دستور يعبر عن ارادة شعبية حقيقية. وأكد اهمية الانتباه للسلطة التأسيسية التي تضع الدستور.

وأكد د. كمال عمر أن الورشة قدمت رؤى لمستقبل العمل الدستوري في البلاد وهي تصادف دعوة رئيس الجمهورية من أجل تكوين جسم للدستور الدائم متزامنة مع إطلاق سراح كل المعتقلين مما يؤكد المناخ الطيب لوضع الدستور.

وأضاف عمر أن الواقع يحتاج إلى تضافر الجهود من كافة القوى السياسية وناشد الحكومة لإضفاء جو ملائم من الحريات على الواقع السياسي.

وقال محمد الحسن الامين عضو المجلس الوطني إن دستور 1998 يعتبر من أهم الدساتير التى صيغت وان صياغته واضحة وفيه مبادرات لم تكن موجودة في الدساتير السابقة، مشيراً إلى أن الدستور الدائم سيكون الاصل فيه دستور 1998 .

كما حملت ورقة الدكتور عبداللطيف محمد سيد أحمد رئيس لجنة التشريع والشئون القانونية والحكم اللامركزي بمجلس الولايات بعنوان الهيئة التشريعية القومية ذات المجلسين ( رؤية مجلس الولايات)

حملت الورقة الأنواع المختلفة لنظام الغرفتين في الدول الفدرالية التي منها المنهج الإقليمي والمنهج الارستقراطي والمنهج الاستيعابي.

واشار الى ما أحدثته تجربة الحكم الفيدرالي في السودان من حراك سياسي ووعي جماهيري كبير بقضية الحكم والمشاركة فيه، وما حققته من انتشار للخدمات والتنمية ووحدات الحكم التي غطت الرقعة الجغرافية.