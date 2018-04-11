رئيس مكتب سلام دارفور يشيد بجهود دولة قطر في تنفيذ المشاريع التنموية في دارفور.

الخرطوم 11-4-2018م (سونا)- أشاد الأستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف العام على مفوضيات دارفور بجهود دولة قطر في تنفيذ المشاريع التنموية في دارفور .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالخرطوم اليوم بمنظمات قطر العاملة في مجال تنفيذ مصفوفة مشاريع التنمية وفقا لوثيقة الدوحة التي أحدثت نقلة كبيرة في ظل الأمن والاستقرار الذي تشهده دارفور .

وقال مجدي إن مكتب سلام دارفور بمفوضياته الست سوف يعمل بتناغم وانسجام تام مع المنظمات القطرية و العمل على إزالة كافة العقبات لتسهيل أداء مهامها في المشروعات التنموية التي تعمل فيها، وأضاف أن استقرار الأوضاع خلق بيئة داعمة ساهمت في تسارع خطوات البناء والإعمار وبرامح العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم بها منظمة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري في تشييد القرى والمجمعات السكنية ومجالات المياه والصحة والأمن الغذائي.

من حانبه أكد ممثلو المنظمات القطرية أكدوا اهتمامهم المتزايد بإكمال مشروعات التنمية وفقا لوثيقة الدوحة، وقال السيد حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان إنهم حريصون على التعاون و إحكام التنسيق والعمل جنبا إلى جنب مع مكتب سلام دارفور بمفوضياته الست المنوط بها تتفيذ ما تبقى من وثيقة الدوحة .

وخلص اللقاء إلى ضرورة إحكام الأطر التنسيقية والتواصل المستمر لأجل تذليل العقبات وتسهيل أداء المهام.