رئيس البرلمان يطلع على ترتيبات زيارة وفد الكونغرس الامريكي

الخرطوم 11-4-2018 (سونا) -

اطلع البروفيسور ابراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني على ترتيبات زيارة وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو الكونغرس السيدة (كارن بارس ).

وقال بشير حسن بشير ممثل أعمال حسن بشير الاستثمارية عقب لقاء رئيس المجلس الوطني إن الزيارة تاتي بدعوة من رجل الأعمال حسن بشير بالتنسيق مع شركة (HDI) مؤكدا موافقة رئيس المجلس على الزيارة التى تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الوفد بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال السودانيين ويطلع علي الأوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسودان، مبينا أن الزيارة تهدف الى توطيد العلاقات البرلمانية و الاقتصادية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع الحظر الأمريكي عن السودان.