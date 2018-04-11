رئيس الأركان المشتركة يلتقي بملحق الدفاع المصري بالخرطوم

الخرطوم 11-4- 2018 ( سونا) -

وصف الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة العلاقات بين السودان ومصر بالأزلية والتاريخية، مؤكدا السعي الى تطويرها ، مشيرا الى ريادتها على مستوى الاقليم بجذورها منذ أزمان بعيدة.

وجدد رئيس الأركان المشتركة لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم بالعميد أركان حرب هيثم الطواجني ملحق الدفاع المصري بالخرطوم ، جدد حرص السودان على تطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري كافة وتبادل الخبرات والعمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين خاصة تأمين الحدود في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والإقليم.

من جانبه نقل ملحق الدفاع المصري بالخرطوم لرئيس الأركان المشتركة تحيات وتهاني نظيره المصري بمناسبة تسلمه لمهامه رئيسا للأركان المشتركة، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والجيشين ( القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة المصرية).

