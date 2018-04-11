د. نافع : الرقابة علي الانتخابات تسهم في تطور العملية الديمقراطية‎ فى افريقيا

الخرطوم 11-4-2018(سونا) - أقر الدكتور نافع علي نافع الامين العام لمجلس الاحزاب السياسية الافريقية بأهمية مراقبة الانتخابات وقال انها تساهم في تطوير العملية الديمقراطية وتحمل الاجهزة الرسمية والحزبية على السعي لجعل ممارستها صحيحة .

وامتدح نافع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر المجلس ، مراقبة الاتحاد الافريقي للانتخابات في البلدان الافريقية ووصفها بالموضوعية جدا ، معربا عن سعادة المجلس بالمشاركة ضمن بعثات الاتحاد الافريقي في رقابة الانتخابات .

وقال دكتور نافع إن الرقابة على الانتخابات في البلدان الافريقية تقوم بها منظمات غربية تراقب من وجهة نظرها ورغبتها فان اتت بمن تحب تثني عليها والا فانها تتحدث عن انها مزورة ، داعيا في هذا الخصوص الى اهمية النظر بثقة في النفس وقبول النقد الموضوعي وعدم الاستلاب الفكري والارادي .

واضاف نافع ان علاقة المجلس بالاتحاد الافريقي تقوم علي التعاون المشترك وتنفيذ المناشط المشتركة، مبيناً أن المجلس ظل يشارك بصفة مراقب في القمم الافريقية .

واوضح ان السودان افلح في تجاوز النظرة الضيقة للاحزاب وترك الحديث عن المدارس الفكرية للشأن الوطني والاتفاق مع الشركاء الافارقة حول المصالح المشتركة وخدمة العلاقات الخارجية واستكمال الاستغلال السياسي والتعاون الاقتصادي لمصلحة المواطن الافريقي ، بجانب الاتفاق على توحيد المواقف على مستوى الامم المتحدة ومجلس الامن وحقوق الانسان .

وتابع دكتور نافع أن مجلس الاحزاب السياسية الافريقية ظل يسجل حضورا حقيقيا في القارة الافريقية وله اهتمام وتنسيق وتعاون مع مجلسي الاحزاب في آسيا وامريكا اللاتينية في قضايا الاقتصاد ومراقبة الانتخابات، مشيرا الي مشاركة ليبيا في اعمال المجلس، مؤكدا تقديم الدعوة لعضويته من الاحزاب المصرية للمشاركة.

