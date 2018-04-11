الخرطوم تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي لجناح المرأة بالاحزاب الافريقية

الخرطوم 11-4-2018(سونا) - تستضيف الخرطوم يومي السبت والاحد المقبلين اجتماعات المكتب التنفيذي لجناح المرأة بمجلس الاحزاب السياسية الافريقية والورشة التدريبية لقيادات المرأة بالمجلس وذلك بمشاركة عدد من الناشطات الافريقيات في المجلس والاتحاد الافريقي وقيادات حزبية .

واكد الامين العام للمجلس دكتور نافع علي نافع في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر المجلس اليوم، اهتمام مجلس الاحزاب السياسية الافريقية بقطاعي الشباب والمرأة في الاحزاب الافريقية وكون لها اجنحة بالمجلس باعتبارهما من القطاعات الحية في المجتمع ويشكلان اساس الحراك الملموس .

ولفت دكتور نافع الي فاعلية المرأة في العمل السياسي واصلاح الاحزاب من خلال حرصها على المؤسسية والسعي لنقل تجاربها ، مبينا ان تجربة المجلس اكدت نجاح رؤيته في الاهتمام بقطاعي المرأة والشباب والتركيز على صقل تجاربهما من خلال التدريب .

وقالت لمياء عبد الغفار مقرر جناح المرأة بمجلس الاحزاب السياسية الافريقية في المؤتمر الصحفي ، إن الاجتماع الدوري سيناقش تقرير الاداء واجازة خطة عمل الجناح وجدول اجتماعات المكتب وورشة العمل الاقليمية لقيادات المرأة .

ووصفت ليمياء الاجتماعات بالمهمة في تاريخ جناح المرأة بالاحزاب الافريقية واوضحت ان الورشة ستناقش قضايا سياسية تخص المرأة وانشاء مكاتب للجناح في الاقاليم الافريقية الخمسة ، الي جانب المشاركة السياسية المستدامة للمرأة الافريقية والاستماع الى تجارب مشاركة المرأة السياسية في افريقيا في كل من المغرب ورواندا والسودان .

