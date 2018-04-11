عبد الرحمن الصادق يشيد بتنامي العلاقات السودانية السعودية

الخرطوم في 11/4/ 2018م (سونا) - أشاد مساعد رئيس الجمهورية اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي بتنامي العلاقات السودانية السعودية وقال " إنها صارت حلفاً نفتخر به ".

جاء ذلك لدى مخاطبته مساء اليوم الاحتفال الذي نظمته السفارة السعودية بالخرطوم بالتعاون مع مركز طيبة برس حول مبادرة سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم لتكريم" نساء رائدات " متزامناً مع إعلان الخرطوم لمكافحة المخدرات.

ولفت إلى الدور الذي ظلت تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات التي أضحت تشكل خطورة على المجتمعات وخاصة الشباب وقال " اليوم نكرم رائدت في مجال مكافحة المخدرات" ، مثمنا دور المرأة في كافة المجالات.

ودعا مساعد رئيس الجمهورية إلى أهمية تضافر الجهود للحد من ظاهرة تنامي المخدرات، وقال " نؤكد حرصنا على العمل على خلو مجتمعاتنا من المخدرات".

و أعلن السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر تبرعه بمبلغ 10 آلاف دولار لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أنها أصبحت آفة تستهدف جميع المجتمعات وخاصة الشباب وقال " علينا العمل لمواجهة هذا الخطر ومكافحته".

وأمن السفير على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في تبصير المجتمعات حول خطورة المخدرات، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة المخدرات، مستعرضا جهود بلاده بشأن مكافحة المخدرات.

وطالبت د. ميادة سوار الدهب المعتمد بشؤون الرئاسة بأن يقوم المجتمع بإدراك الظاهرة والعمل على محاربتها إلى جانب تفعيل دور الشباب في المكافحة ، وتطرقت إلى الآثار السالبة للمخدرات ، وثمنت العلاقات السودانية السعودية وقالت إنها تنطلق من روابط أزلية وأخوية.

وأشار الأستاذ محمد لطيف مدير مركز طيبة برس إلى أن الإعلام دوره مهم في تولي القضية كونه يمثل رأس الرمح في مكافحة المخدرات.

وتحدث خلال الاحتفال الأستاذ الخير النور رئيس جمعية الإخوة السودانية السعودية بالمجلس الوطني، مشيرا إلى العلاقة المتميزة بين البلدين. ودعا إلى أهمية تضافر الجهود للقضاء على الظاهرة من منطلقات دينية وإنسانية.

إلى ذلك تم خلال الاحتفال تكريم كل من، د. ميادة سوار الدهب المعتمد بشئون الرئاسة، والفريق طبيب نور الهدى محمد الشفيع ، والدكتورة أمينة بخيت ، والأستاذة آمال عباس تقديرا لدورهن الرائد في كافة المجالات.

