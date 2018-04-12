كمال عمر :قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين إيجابي يخاطب الوفاق السياسي بشكل أساسي

الخرطوم 12-4-2018م (سونا)- قال الأستاذ كمال عمر عبدالسلام عضو المجلس الوطني عن حزب المؤتمر الشعبي إن قرار رئيس الجمهورية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين إيجابي ويخاطب الوفاق السياسي بشكل أساسى.

وأضاف في تصريح لــ( سونا ) إن القرار يتماشى مع روح الحوار والحديث عن الدستور، قائلاً إنه قرار مشجع ونعتبره في الصواب.

وأبان أن القرار يخاطب الوفاق السياسي الذي من المفترض أن يجمع كل الناس، موضحاً أن حرية العمل السياسي وحرية التظاهر وحرية التعبير مكفولة في وثيقة الحقوق،قائلاً "نحن نطالب باتساع دائرة الحريات ونحن مقبلين على دستور وعلى مرحلة وفاق " وإنه يجب علينا العمل على تعديل القوانين المقيدة للحريات، مضيفاً أننا نعمل علي تأمين الحريات.