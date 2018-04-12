تشريعي محلية الكاملين ينتخب قيادته

مدني 12 - 4 - 2018 م (سونا)- أكد دكتور عبد الله جاد كريم معتمد محلية الكاملين المكلف أهمية الجهاز التشريعي والمشاركة الشعبية في الحكم المحلي الذي يمثل دعامة أساسيه لإنجاح الحكم الفيدرالي .

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الجلسة الإفتتاحية لمجلس تشريعي المحلية .

وقطع جاد كريم أن الجهاز التشريعي يعد ركيزة أساسية لتعزيز قدرات الحكم المحلي لمعالجة قضايا وهموم المواطن التنموية والخدمية وتمكن للدور الرقابي في تقويم وتقييم العمل التنفيذي مؤكداً حرص الجهاز التنفيذي على التعاون والتنسيق مع الجهاز التشريعي لخدمة مواطن المحلية ومعالجة قضاياه .

وانتخب المجلس خلال الجلسة الإجرائية الأستاذ جاه السيد رئيساً للمجلس و حسب الرسول يوسف نائباً له والأستاذ سيد محمد علي العمدة رئيساً للجنة الشؤون المالية والأستاذ سراج الدين علي الأمين رئيساً للجنة العدل والأستاذة إلهام عمر رئيساً للجنة الخدمات و الأستاذ عادل خلف الله رئيساً للجنة الثقافة والشؤون الإجتماعية .