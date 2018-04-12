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رئيس الجمهورية يترأس وفد السودان للقمة العربية بالسبت

التاريخ : 12-04-2018 - 11:29:00 صباحاً
الخرطوم 12 -4-2018 م ( سونا ) - يتوجه السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بعد غد السبت إلى المملكة العربية السعودية مترئسا وفد السودان المشارك في القمة العربية التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية التي تنعقد بمدينة الدمام علي مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات يومي 14 و15 أبريل الجاري .
ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية بروفسيور إبراهيم غندور وزير الخارجية ، والفريق أول ركن عوض إبنعوف وزير الدفاع ، والفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية ، والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية .
ويتضمن جدول أعمال القمة ، الأمن القومي العربي ، وموضوع القدس، والصراع العربي الإسرائيلي والتطورات في المنطقة العربية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة مايتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر والصومال ، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات بالإضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة القمة العربية .
وتبحث القمة كذلك تقارير مرفوعة إلى القمة، تشمل تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك ثم تقرير رئاسة القمة عن نشاطات هيئة متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات .
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