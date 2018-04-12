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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الجمهورية يصل نيالا

التاريخ : 12-04-2018 - 12:12:00 مساءً
نيالا 12 - 4 - 2018م ( سونا ) -وصل إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية في زيارة رسمية للولاية تستغلاق أربعة أيام .
وكان في استقباله بمطار نيالا والي جنوب دارفور المهندس أدم الفكي محمد الطيب ولجنة أمن الولاية واعضاء حكومته بجانب حضور جماهيري كبير من الولاية ممثلة فى القيادات التنفيذية والتشريعية والسياسية والمجتمعية .
وسيغادر سيادته إلي محلية برام ليشهد خلاله مؤتمر الصلح بين الفلاتة والسلامات بالمحلية ويتفقد سيادته قري العودة الطوعية بمنطقة كايليك بمحلية شطاية ومنطقة بطيخة بمحلية كتيلا ، ويحضر مؤتمر إتحاد المرأة وبعض المناشط داخل مدينة نيالا.
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