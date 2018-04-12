انتخاب بدر الدين عوض الله رئيساً لمجلس تشريعي محلية مدني الكبرى

مدني 12-4-2018م (سونا) - انتخب مجلس محلية ود مدني ألكبري التشريعي في جلسته الأولى اليوم بحضور اللواء الركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبرى الأستاذ بدر الدين عوض الله المحامي رئيساً للمجلس والأستاذ الأمين أبو زيد نائباً للرئيس وتكوين لجان التشريع والخدمات ولجنة الشؤون المحلية ولجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية.

وأعلن رئيس المجلس المنتخب تسخير كافة إمكانيات المجلس لخدمة مواطني المحلية ودعم الشرائح الضعيفة والفقراء .

وفي ختام الجلسة المعتمد المجلس قاطعاً بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي مؤكداً علي ضرورة إعلاء روح التعاون وأعمال سلطات القانون للمحافظة على حقوق المواطن.