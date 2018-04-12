مساعد رئيس الجمهورية يؤكد متانة العلاقات السودانية البريطانية

الخرطوم 12-4-2018م( سونا) - أكد مساعد رئيس الجمهورية د.فيصل حسن إبراهيم متانة العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وبحث سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد مجلس اللوردات البريطاني علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات ومسيرة الحوار البريطاني السوداني والدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في هذا الصدد.

من جانبه أكد اللورد محمد الشيخ عضو مجلس اللوردات البريطاني في تصريحات صحفية أن لقائه مع مساعد رئيس الجمهورية كان مثمرا تم فيه تبادل وجهات النظر وبحث التحديات التي تواجه علاقات البلدين وسبل تجاوزها ، مؤكدا سعي المجلس لبناء علاقات وطيدة مع السودان في المجال السياسي والاقتصادي والتعليم والثقافة ، وقال إن وفد اللوردات جاء للسودان للإطلاع على مجمل الأوضاع بالبلاد.

ولفت إلى أن مجلس اللوردات عقد مؤتمرا في لندن قبل ثلاثة أشهر لتطوير التجارة بين بريطانيا والسودان موكدا حرص المجلس على بناء علاقة وطيدة في هذا المجال.

وقال اللورد محمد شيخ إن لبريطانيا دورا كبيرا يمكن أن تلعبه على مستوى الترويكا والاتحاد الإفريقي لدعم السودان في القضايا الإنسانية وتطوير الأعمال التجارية وتقديم التسهيلات المصرفية والتأمينية.

وأكد أن المجلس سيعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، مرحبا برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، معربا عن أمله في أن يؤدي الحوار البريطاني السوداني إلى نتائج إيجابية تحقق أهداف البلدين.