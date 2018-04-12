معتمد الفاشر يبحث مع الهلال الأحمر واليوناميد برامج العودة الطوعية وإعادة الإعمار

الفاشر 12-4-2018م(سونا) - بحث معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح لدي لقائه اليوم بمكتبه كلا من المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني بولاية شمال دارفور المهندس عبدالرسول عبد الله عبد الرسول ومدير قسم البيئة والسلامة الصحية و المهنية بال"يوناميد "ريتشارد اويو ،بحث السبل المثلى لانزال مصفوفة مشروعات جمعية الهلال الاحمر وقسم البيئة باليوناميد لاسناد برامج المحلية تجاه العودة الطوعية وإعادة الإعمار وإصحاح البيئة.

وعبر معتمد الفاشر في مستهل اللقاء عن إشادته بالجهود التى ظلت تبذلها جمعية الهلال الأحمر واليوناميد فى برامج الطوارئ بجانب دعمهما للجوانب الخدمية .

واشار صالح الى ضرورة انتقال المنظمات من العمل في الطوارىء الى المشاركة في مشروعات اعادة الإعمار و التنمية مؤكدا استمرار عودة النازحين طواعية من المعسكرات الي مناطقهم الاصلية ،الامر الذي قال انه يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الوطنية والاجنبية لتوفير المقومات والمطلوبات الاساسية لاستدامة عمليات العودة .

وأكد المعتمد استعداد المحلية للتعاون مع اليوناميد خاصة في مجالات التدريب المهني والبيئة والسلامة الصحية والمهنية من اجل تقديم افضل الخدمات للمجتمع في كافة المستويات .

وأبان مدير قسم البيئة والسلامة باليوناميد ان الاجتماع مع ادارة المحلية جاء بهدف جدولة البرامج التدريبية حول كيفية التخلص من النفايات والاصحاح البيئي والتى تم الاتفاق حوله خلال الزيارة المشتركة لممثلي اليوناميد ومحلية الفاشر الي مكب النفايات .

