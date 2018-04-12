حزب المؤتمر الشعبي : إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خطوة إيجابية

الخرطوم 12-4-2018(سونا) - وصفت دكتورة سهير أحمد صلاح الناطق الرسمي باسم كتلة نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني إطلاق سراح المعتقلين السياسين بالخطوة الايجابية مشيرة إلي إنها تصب تجاه السلام ،وتحفز الممانعين للتوقيع على السلام .

وأشارت سهير في أول تصريح لها بعد تكليفها ناطقا لكتلة الشعبي(لسونا) إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي المنوط بها إيجاد أجواء مواتية لعملية السلام مشددة على أهمية إعادة القوى السياسية بالخارج لممارسة حقها السياسي بالداخل وأن تتاح لهم حرية التعبير، لافتة إلي ضرورة أن يشارك الجميع في الإنتخابات المقبلة وان تطرح جميع برامجها بحرية .

وقالت سهير إن الحكومة تجري الآن اتصالات مع الحركات المسلحة والقوى السياسيه بالخارج لإجراء حوار للوصول الي سلام شامل لافتة إلى أن هذا لن يتم إلا وسط أجواء من الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين للخروج بنتائج إيجابية .

وأكدت سهير دعم حزب المؤتمر الشعبي لهذه الخطوة و بذله مزيدا من الجهد لاجراء اتصالات مع الممانعين والوصول إلي سلام مع الحركات المسلحة والقوى السياسية بالخارج وحثهم على الإنخراط في الحوار لإرساء السلام في البلاد .

ودعت سهير القوي السياسية لتوحيد أحزابها في كيانات كبيرة لخوض منافسه الإنتخابات المقبلة .

