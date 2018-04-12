حزب حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية يرحب بقرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

الخرطوم 12-4-2018 (سونا) - رحب اجتماع هيئة الرئاسة بحزب حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية بقيادة هشام نورين بقرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الأمر الذي يعزز روح الوفاق الوطني.

ووصف رئيس الحزب الاستاذ هشام نورين في تصريح لــ (سونا) هذا القراربالخطوة العملية التي تسير نحو الاتجاه الصحيح وترجمة عملية لخطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية مؤخراً والذي وجد الترحيب من مختلف القوى السياسية في البلاد.

وقال إن قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يؤكد حرص القيادة السياسية علي خلق مناخ وتعزيز التوافق الوطني فضلا عن أنه يهييء البيئة للقوي السياسية للتعبير عن رؤاها بشكل جاد من أجل إنجاز الدستور الدائم للبلاد.

وأكد أن القرار كذلك يزرع الثقة بين كل المكونات الوطنية بأن هناك إرادة قوية من الدولة تؤكد أن وحدة الصف الوطني هي الضامن الوحيد للوصول بالبلاد إلى بر الأمان .

وفي ذات السياق أشاد نورين بقرار رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار توطئة للوصول إلى اتفاق مع الحركات المسلحة يفضي إلى إنهاء الحرب ووقف الإحتراب والاقتتال، داعيا كل القوى والاحزاب السياسية الى الالتفاف حول الثوابت الوطنية كما دعا حاملي السلاح الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بأن الحل السلمي هو الأفضل وأن الحرب دائما ليس فيها منتصر خاصة بين أبناء الوطن الواحد.