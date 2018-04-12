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أخبار محلية - سياسية

والي النيل الأزرق يشيد بمجاهدات القوات المسلحة بمدينة الكرمك

التاريخ : 12-04-2018 - 01:44:00 مساءً
الكرمك 12 - 4 - 2018 م (سونا) -أشاد الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق بمجاهدات القوات المسلحة بمدينة الكرمك والدفاع عنها وتأمينها .
جاء ذلك خلال مخاطبة القوات المسلحة بالحامية القديمة بالكرمك اليوم خلال زيارته لمدينة الكرمك برفقة أعضاء حكومة الولاية.
وحيا يس أرواح شهداء قوات المسلحة الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل صون وحماية الوطن وتعهد بإعادة تأهيل الحامية وإرجاعها سيرتها الأولي بالتنسيق والمتابعة من الحكومة والقوات المسلحة معربا عن أمله أن تحتفل الولاية بأعياد الإستقلال العام المقبل من داخل مدينة الكرمك وقد تحقق الأمن والسلام والاستقرار.
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