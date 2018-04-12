بكري يرأس إجتماع رؤساء القطاعات الوزارية

الخرطوم 12 - 4 - 2018 م(سونا)- رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم بمجلس الوزراء اجتماع السادة نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء القطاعات الوزارية وذلك بحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر .

وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ جمال محمود في تصريحات صحفية أن الإجتماع اطمأن علي سير أداء آليات مجلس الوزراء وفق ما هو مخطط له ،ووقف على الترتيبات الجارية لانعقاد جلسة مجلس الوزراء الطارئة يوم الأحد المقبل والتي تستعرض مجهودات الجهاز التنفيذي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتقرير أداء اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي يترأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية مبينا أن الجلسة ستناقش التعديلات المتنوعة لعدد من القوانين سيقدمها مولانا إدريس إبراهيم جميل وزير العدل.

وقال إن لجنة السياسات التي يترأسها وزير المعادن ستقدم خلال الجلسة وثيقة السياسات العامة للدولة وهي واحدة من مخرجات الحوار الوطني وقال إن الوثيقة استوعبت 391 توصية مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوثيقة بعد مناقشتها وعرضها علي مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية العليا للحوار والبرلمان ستكون أولي مرجعيات الحوار في عمل الجهاز التنفيذي فضلا عن أنها ستصبح الضابط والحاكم لأداء الجهاز التنفيذي.

وأعلن جمال محمود اكتمال كافة الإستعدادات لعقد جلسة مجلس الوزراء الطارئة حيث وجهت الدعوة لكل أجهزة الإعلام المحلية والعالمية لتغطية فعاليات الجلسة.