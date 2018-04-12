وزير العدل يترأس اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

الخرطوم فى 12 -4 -2018 م (سونا) - ترأس وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل اليوم اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بحضور مولانا احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل بجانب أعضاء المجلس الاستشاري.

وناقش الاجتماع ابرز الجهود والانجازات التي حققها مجلس حقوق الإنسان مع استعراض الوضع القانوني والاعداد لاستقبال الخبير المستقل التابع لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يزور البلاد في الفترة المقبلة.

وأوضح وزير العدل أن من أهم متطلبات استقرار وتحسين ملف حقوق الانسان هو المصادقة على المعاهدات الدولية مؤكداً اهتمام حكومة السودان بهذا الملف لافتاً الي ان هناك لجان تعمل بجد ومسؤولية بتوجيه من رئاسة الجمهورية تعمل علي محاربة الاتجار بالبشر وجمع السلاح كما اكد دعم الحكومة لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة والحالات الخاصة.

وأكد أن السودان يبذل جهود كبيرة في التعاون مع مجلس حقوق الانسان حتى يتم تقديم الدعم الفني وفقا للبند العاشر الذي أقره المجلس بما يساعد علي ترقية وتحسين حقوق الإنسان بالبلاد حتى يخرج السودان نهائيا من الرقابة.

