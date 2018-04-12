غندور يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب

الرياض فى 2018/04/12 (سونا)- شارك وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا العربية بالأخص فلسطين واليمن وليبيا والتدخلات الايرانية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والملف الاقتصادي والاجتماعي ودعم السلام والتنمية في السودان.

ويضم وفد السودان السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير أحمد يوسف مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والسفيرة مودة عمر مدير إدارة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية والسفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية.



