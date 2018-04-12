انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وجمهورية كوريا

الخرطوم 12-4-2018م (سونا) - انعقدت لجنة التشاور السياسي رفيعة المستوى بين السودان وجمهورية كوريا في دورتها السابعة اليوم بمقر وزارة الخارجية الكورية.

وقد ترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم، وضم الوفد السوداني كلا من السفير عبد الوهاب حجازي مدير إدارة الشئون الآسيوية، السفير محمد عبد العال هارون سفير السودان لدى كوريا الجنوبية والسفير الريح حيدوب نائب رئيس البعثة في سيول إلى جانب الوزير المفوض محمد الضي علي والمستشار بخاري حبيب الله من إدارة الشئون الآسيوية بوزارة الخارجية.

بينما ترأس الجانب الكوري السيد يون كانغ هيو، نائب وزير خارجية كوريا للشؤون الاقتصادية وضم الوفد الكوري كل من السيد كيونغ سوك كو، نائب المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الكورية والسيدة جونغ هيونغ جونغ مديرة الإدارة الأفريقية وإلى جانب مسئولة ملف السودان في الخارجية الكورية.

وتداول الطرفان خلال الاجتماعات جملة من الأجندة والموضوعات المهمة التي تتعلق بمسيرة العلاقات بين البلدين على رأسها تقييم واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين التعزيز والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات السياسية الاقتصادية والتجارية فضلاً عن التنسيق بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والتدريب وإجازة توقيع الاتفاقيات بين البلدين واستهداف الآليات اللازمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقد توصل الطرفان لتفاهمات مشتركة حول توقيع اتفاقية العون الفني، ومذكرتي تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم في التدريب بين مركز الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الكورية الوطنية الدبلوماسية.

وخلصت الاجتماعات إلى قيام ملتقيات اقتصادية من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة في البلدين وتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار في السودان، لجذب الشركات الكورية للاستثمار بعقد الملتقى الاقتصادي الأول في كوريا في مايو المقبل بينما يعقد الملتقى الاقتصادي الثاني في السودان في الربع الثالث من العام الجاري.

وتناولت الاجتماعات أيضاً التعاون بين البلدين وكذلك مسيرة التعاون الفني وحجم المشروعات التى تقدمها كوريا للسودان، فضلاً عن التعاون بين السودان وجمهورية كوريا في المحافل الدولية وتعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين البعثات الدبلوماسية للبلدين عملاً بمذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية التي تم توقيعها بواسطة وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور خلال زيارته لكوريا الجنوبية في نوفمبر 2016م.

وأكد السفير محمد عبد العال سفير السودان لدى كوريا الجنوبية، أن عقد هذه الاجتماعات بعد ترفيع مستوى اللجنة يأتي في إطار التطور المضطرد للعلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما في دعم وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، مبيناً أن هذه الدورة من اجتماعات لجنة التشاور السياسي تناولت بالبحث موضوعات ذات أهمية بالغة.

وأشار السيد السفير إلى أن اللقاءات التي أجراها السيد الوكيل على هامش الإجتماعات مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الكورية لتشجيع الإستثمار والأكاديمية الكورية الدبلوماسية الوطنية قد خلصت إلى كثير من النتائج الإيجابية التى ستدعم مسيرة العلاقات الثنائية المزدهرة مع جمهورية كوريا في كافة المجالات، مبينا أن العلاقات الثنائية بين البلدين سوف تشهد نقله نوعية وتعاوناً لصيقاً خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري ونقل التقانة الكورية المتطورة إلى السودان في مجال التعليم وبناء الحكومة الإلكترونية.

