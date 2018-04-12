والي ولاية النيل الأزرق يرحب بقرار وقف إطلاق النار

الكرمك 12-4-2018م (سونا) - رحب الاستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الازرق بقرار المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بشأن تمديد وقف اطلاق النار، لافتا الى حرص الحكومة على ضم الجميع الى ركب السلام.

جاء ذلك لدى مخاطبته تدشين برامج ومشروعات العمل الصيفي بمدينة الكرمك وقال ان اختيار محلية الكرمك للتدشين يحمل العديد من الدلالات والرسائل التي تبعث الى اهل السودان كافة بأن الكرمك آمنة مستقرة ، ولفت الى التعاون المشترك بين مدينة الكرمك والجارة اثيوبيا في تبادل المصالح والمنافع خاصة، مشيرا الى ان العمل بطريق الكرمك وقف بسبب المتمردين الذين تسببوا في العديد من المشاكل.

واكد حسين حرصه على تحقيق التنمية واعادة تأهيل المدرسة الثانوية حتى تسير العملية التعليمية على قدم وساق، مؤكدا عزم الولاية لجعل مدينة الكرمك جاذبة بتوفير الخدمات الاساسية.

وهنأ الوالي التلاميذ المتفوقين في امتحان شهادة الاساس لاحرازهم درجات متميزة رغم ما يعانونه من آثار الحرب، معربا عن شكره للجنة العليا واللجان الفرعية لبرامج ومشروعات العمل الصيفي التي اعدت البرنامج وللذين اسهموا بتنفيذ المشروعات التي تعود بالخير لمواطن الولاية.

