رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين يدعو المتمردين إلى كلمة سواء

الكرمك 12-4-2018م (سونا) - دعا المهندس عمار علاء الدين رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المتمردين الى كلمة سواء والانصات لصوت العقل لتحقيق السلام والاستقرار ، جاء ذلك خلال مخاطبته تدشين برامج ومشروعات العمل الصيفي بمدينة الكرمك وقال إنه من خلال اجتماعات اللجنة العليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بضرورة تنفيذ المشروع بالمجتمعات القاعدية.

وابان رئيس الاتحاد ان للكرمك العديد من الدلائل والعبر تمثلت في معافاة المدينة من ويلات الحرب وهنأ التلاميذ المتفوقين في امتحان شهادة الاساس بالمحلية ، واضاف ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء بالمحلية يظهر الجدية التامة من قبل حكومة الولاية بتحقيق الاستقرار وتثبيت العودة الطوعية للنازحين ، وقال ان شعار الطلاب (عقول مبدعة وسواعد منتجة) ترجم عبر طلاب الكرمك الذين قدموا عرضا ترحيبيا معبرا عن الوحدة والرغبة في السلام ودعا الطلاب الى ان يكونوا دعاة وسواعد لتحقيق الانتاج والانتاجية والتبشير بروح المودة والاستقرار واثنى على العلاقات الطيبة بين الكرمك ودول الجوار في دعم الاقتصاد والتلاحم.

