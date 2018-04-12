إنطلاق المؤتمر الشبابي لتنمية وسلام بجنوب كردفان

كادقلي 12-4-2018م (سونا) - أكد والي جنوب كردفان اللواء أمن الدكتور عيسى آدم أبكر اهتمام الحكومة بالشباب لرسم ملامح المرحلة المقبلة .

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم فاتحة أعمال المؤتمر الشبابي لتنمية وسلام جنوب كردفان بقاعة الشهيد فيصل بأمانة الحكومة بكادقلي بمشاركة ألف شاب وشابة من محليات الولاية ضافة إلي تمثيل لعدد من شباب الحركة الشعبية شمال تحت شعار "الحوار سبيلنا والسلام خيارنا" والذي يستمر لثلاثة أيام حيث سيتسلم الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية قراراته وتوصياته النهائية يوم بعد غد السبت.

واضاف الوالي أن المؤتمر يمثل الدور الجديد للشباب لمناقشة قضايا السلام والتنمية وطي ملف الحرب وتجاوز آثارها وفتح قنوات التواصل والتعايش السلمي ورتق النسيج الإجتماعي مع الطرف الآخر وبناء الوحدة وتشمير سواعد إعمار الولاية .

ودعا الوالي الشباب المؤتمرين إلى مناقشة القضايا كافة والخروج بوثيقة وتوصيات يحدد من خلالها المسؤوليات للجهات المختلفة دعما لقضية السلام والنهضة بالولاية، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ المخرجات ومتابعة ما يلي المركز من توصيات .

وفي السياق أوضح الأستاذ محمود ود أحمد رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني أن المؤتمر يشتمل على ست أوراق عمل (التعايش السلمي قيم وأخلاق) وورقة (الحرب وتحديات السلام) وورقة (الحوار الوطني وأثره علي السلام) وورقة (الشباب بين الواقع وتحديات المستقبل) إضافة إلي ورقة (التنمية المستدامة والموارد المتاحة) بجانب ورقة (النازحون وفرص العودة الطوعية) .

واشار ود احمد إلي أن المؤتمر يحتوي على عدد من الأنشطة المصاحبة أهمها الزواج الجماعي لألف زيجة وعيادات طبية وقوافل لكساء العائدين وافتتاح مركز تقني متكامل وعدد من البرامج التدريبية وليلة ثقافية السلام في أمسية السبت القادم بإستاد كادقلي .

ونبه ود احمد إلى أهمية المؤتمر في خلق التواصل والحوار بين شباب كادقلي وكاودا لمناقشة قضية السلام دون سقوفات وصولا للسلام المستدام واصفا مشاركة شباب الحركة في فعاليات المؤتمر بالخطوة الكبيرة .

وحيا قيادات الحركة الشعبية خاصة عمار أموم على التجاوب الكبير مع الملتقى ومساعدة شباب الطرفين على التلاقي حول قضية السلام بالولاية تساعد وفدي التفاوض للوصول إلي حلول نهائية .

وأعلن ود أحمد عن تزويج ألف شاب وشابة بالولاية قبل نهاية العام الحالي عبر الصندوق الخيري لمساعدة الشباب علي الزواج إعلاءً لقيمة الإحصان ومبادرة تواثق للعفاف، مؤكدا استعداد الاتحاد لتنظيم مناشط وبرامج لتدريب وتمويل الشباب تغطي المحليات كافة .

