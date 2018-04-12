لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تعقد جلسة تفاكرية حول حرية الأديان

الخرطوم 12-4-2018 (سونا) - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني جلسة تفاكرية حول حرية الأديان في السودان مع وفد اللوردات البريطاني وجمعية الصداقة السودانية البريطانية ولجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وتزكية المجتمع.

واوضح الأستاذ يوسف عبد الرازق ممثل وزارة الإرشاد أن الوزارة تعمل على تعميق معاني التدين وضمان حماية احكام العقيدة والعبادة وتوثيق دعائم التعايش والتسامح الديني لاستكمال مجتمع سوداني راشد وإعمار المجتمع بالقيم السامية، مشيراً الى وجود أربع طوائف مسيحية تعمل وفق دستور الكنيسة دون أي جسم حكومي يدخل في هذا الأمر .

واكد عبد الرازق أن إدارة الكنائس تمنع المساس بدور عبادة المسيحي او المسيحيين أنفسهم ، وتوجد إدارة بوزارة الإرشاد تسمى بإدارة الكنائس، منوهاً الى أن حرية الإعتقاد مضمنة بالدستور ؛ ونفى ممثل الوزارة عدم وجود هدم لدور عبادة المسيحيين بالسودان.

فيما أوضح المطران يونثان حماد كوكو أن المجتمع المسيحي بالسودان يتمتع بكافة حقوقه المنصوص عليها ، وأن هناك مجلس كنائس السودان يشرف على تنظيم العمل الكنسي وجميعها مسجلة بوزارة الأوقاف ولا توجد تفرقة بين ممارسة المسيحيين لعباداتهم وصلواتهم في الكنائس المختلفة، واشار الى أنه لا يوجد ما يحول بينهم وبين عباداتهم، موضحاً التحديات التي تواجه هذه الطوائف والمتمثلة في بعض الصراعات التي يشهدها السودان في بعض الولايات الحدودية كجبال النوبة والنيل الأزرق ، لافتاً الى ان هناك بعض مَن يقومون بتشويه صورة التعامل مع المسيحيين واتهام بعض الجهات بالتقصير في دورها تجاه المسيحيين بالسودان.

من جانبه حيا الأب فيلو ثاوس فرج حكومة السودان مضحا أن الكل يعرف سماحة السودانيين ، مشيراً الى منح رئيس الجمهورية لاثنين من الأساقفة الجنسية السودانية، مؤكداً ان الحكومة السودانية تصدر قراراً لحراسة الكنائس في كل المناسبات بالإضافة الى إصدار قرار جمهوري لحماية حقوق غير المسلمين إلى جانب تخصيص مقابر الصحافة للمسيحيين، مشيراً الى اخوة المسلمين والمسيحيين بالسودان واحترام المسلمين للطوائف المسيحية.

وابدى رئيس وفد اللوردات البريطاني الزائر إرتياحه للقرارات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية لحماية حرية ممارسة عبادة المسيحيين بالسودان ،ووعد الوفد بتصحيح الأخبار المغلوطة التي تصل للمجتمع البريطاني عن وجود بعض المضايقات التي تمارس ضد المسيحيين بالسودان، مشيراً الى أن الأديان تدعو الى المحبة والتعايش السلمي.

