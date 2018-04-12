حميدتي يطالب المجتمع الدولي الاعتراف بجهود التصدي للهجرة غير الشرعية

الخرطوم 12-4-2018م(سونا) - طالب الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع المجتمع الدولي الاعتراف بمجهودات قوات الدعم السريع في حدود السودان المختلفة للتصدي للهجرة غير الشرعية والحد منها ومحاربة تهريب البشر والجرائم العابرة

وقال حميدتي خلال مخاطبته تخريج الدفعة السادسة بعدد 2650 جندي من قوات الدعم السريع باستاد الكلية الحربية اليوم وسط حضور كبير من قادة القوات المسلحة وأسر المتخرجين والضباط والجنود أن قوات الدعم السريع المنتشرة في الصحراء قوامها أكثر من 23 الف جندي داعيا المجتمع الدولي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأشار إلى ما تقوم به القوات النظامية والدعم السريع في منع التهريب لدول الجوار .

وجدد حميدتي التأكيد على الالتزام بتوجيهات الرئيس عمر البشير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ودول الخليج إلى جانب المشاركة مع قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن الشقيق وزاد " قوات الدعم السريع ترفض العمل التخريبي وجميع الأعمال السالبة التي تضر بالمواطن والوطن".

واعلن قائد قوات الدعم السريع عن تأييده للعمل الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع وتابع قائلا "نحث على نزاهتها" و قال "نبارك مساعي رئيس الجمهورية في عملية الإصلاح الشامل التي تنتظمم البلاد و نرفض كافة أشكال التخريب الاقتصادي"

وجدد حميدتي التأكيد على وقوف قوات الدعم السريع للزود عن الدين والوطن وحماية حقوقه ورعاية مكتسباته وبث الطمأنينة وحماية الاقتصاد والفصل في النزاعات الأهلية ذات الطابع المسلح و المشاركه في عمليات جمع السلاح مجددا الدعوة لحاملي السلاح للانخراط في عملية السلام.

