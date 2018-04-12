لجنة قيادة البرلمان تجيز جدول الأعمال خلال الثلاثة اسابيع المقبلة

الخرطوم 12-4-2018م (سونا) - أجازت لجنة قيادة المجلس الوطني فى اجتماعها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس المجلس وحضور رؤساء اللجان المختصة جدول الأعمال خلال الثلاث اسابيع المقبلة.

وقال الدكتور عبدالماجد هارن مستشار رئيس المجلس الناطق الرسمي إن خارطة الأيام المقبلة تشتمل على بيان وزير الزراعة والغابات حول الموسم الزراعي الشتوي والإستعداد للموسم الزراعي الصيفي وتقرير لجنة الشؤون الزراعية والري والثروة الحيوانية والغابات عن اجابة الوزير علي سؤال حول توفير مدخلات الحصاد للموسم الزراعي 2017.

ويتداول أعضاء المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول استقالة وتعيين نائبا للمراجع العام القومي الى جانب تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول قانون الملاحة النهرية للعام 2018م وتقرير لجنة التربية والتعليم حول مرسوم مؤقت لقانون جامعة السودان التقنية تعديل سنة 2018م إضافة الى تقرير لجنة الأمن والدفاع حول مشروع قانون بالتصديق علي اتفاقية التعاون الأمني بين جمهورية السودان وجمهورية تركيا كما يستمع المجلس الى المسالة المستعجلة عن أزمة المحروقات.

وأبان هارون أن وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور سيستعرض فى الأسبوع الثاني مستجدات السياسة الخارجية ، ويرد علي سؤال حول حلايب الى جانب المداولة حول تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول مشروع قانون بالتصديق علي اتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة بين حكومة السودان والمملكة المغربية.

واشار هارون الى أن المجلس سيتناول بيان وزير مجلس الوزراء حول موقف تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقانون مفوضية الحدود الى جانب بيان وزارة الداخلية حول الوضع الأمني والسجل المدني وتشهد جلسات المجلس الوطني أعمال مجلسية ، كما تعقد جلسة للهيئة التشريعية القومية للتطرق الى الشأن القومي والولائي.





