الوزاري العربي يؤكد دعم جهود السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب

الرياض 12-4-2018(سونا) – اكد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية دعم جهود السودان لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب ودعم خطة البرلمان العربي في هذا الصدد.كما رحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان

ورأس وزير الخارجية، بروفيسور ابراهيم غندور، وفد السودان المشارك في الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة العربية في دورتها العادية رقم 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية .

وقد اجاز الاجتماع القرار الخاص بدعم السلام والتنمية في السودان وذلك من ضمن مجموعة القرارات التي أجازها السادة الوزراء وسترفع للقمة حيث رحب الوزراء بالجهود التي تقوم بها حكومة السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد مشيدين بنجاح مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني ومبادرة جمع السلاح التي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

كما دعا السادة الوزراء إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للأمن الغذائي بعد تكوين آليتها التنفيذية وكذلك التعجيل بعقد مؤتمر الإعمار والتنمية في السودان.

من ناحية أخرى شارك السيد وزير الخارجية اليوم , في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والتي تتألف من دول الترويكا بالمجلس الوزاري (السودان، السعودية وجيبوتي) وترويكا القمة (السعودية، الاردن وموريتانيا) بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد اعتمد الاجتماع تقرير الامين العام حول تنفيذ قرارات قمة عمان 28 مارس 2017م.

